Мужчине было 32 года.

Масштабные пожары в США продолжают не только уничтожать дома, но и уносить жизни людей. Стало известно, что актер Рори Сайкс сгорел заживо во время пожара в собственном доме. Об этом пишет издание CNN.

32-летний мужчина имел детский церебральный паралич. Он вместе со своей мамой Шелл были внутри дома в тот момент, когда огонь приблизился к ним. Женщина выбежала на улицу, чтобы полить крышу водой из садового шланга, но воды там не было. Через несколько секунд на верхушку здания полетели раскаленные угли.

"Последнее, что он сказал: "Мама, оставь меня", а ни одна мама не может оставить своего ребенка. У меня еще сломана рука, я не могла его поднять, не могла его переместить", - рассказала Шелл.

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Она также добавила, что продолжала звонить спасателям, но линия не работала. Женщина запрыгнула в машину и поехала искать помощи. Но когда вернулась с пожарными - было слишком поздно. По ее словам, на участке, где был дом, остались лишь руины.

Что известно о Рори Сайксе

Рори Сайкс родился в ДЦП и имел проблемы со зрением. Однако его мать пыталась всеми силами улучшить здоровье сына.

"Он преодолел так много операций и терапий, чтобы вернуть себе зрение и научиться ходить. Несмотря на боль, он все еще с энтузиазмом путешествовал со мной по миру от Африки до Антарктиды", - писала Шелл.

Позже Рори стал известным, благодаря участию в британском телешоу "Kiddy Kapers". Также он активно помогал людям с ДЦП и выступал на тематических мероприятиях.

Напомним, ранее Макс Чмерковский шокировал кадрами масштабного пожара в США рядом со своим домом.

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