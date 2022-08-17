Он нахваливает диктатора Путина и говорит, что он демонстрирует отвагу.

Российский режиссер Андрей Кончаловский пополнил ряды прихвостней кровавого диктатора Владимира Путина, развязавшего войну в Украине 24 февраля.

Журналисты издания "Аргументы и факты" спросили у Кончаловского, как он отнносится к тому, что Россию больше не допустят к международным кинофестивалям. Но вместо того, чтобы прямо ответить на вопрос, он начал нахваливать Путина.

"Он (Путин, - УНИАН) не оглядывается, он действует несколько иначе. Уведу разговор немного в сторону - вы не пробовали подсчитать, много ли в мире за последние 60 лет нашлось смельчаков, которые осмелились попытаться положить конец господству американского доллара? Первым это попытался сделать президент США Кеннеди. Его убили. Потом попытку предпринял Де Голль. И получил восстания студентов во Франции и покушения на него в Северной Африке. Потом были Саддам Хусейн и Муамар Каддафи - главные враги американского диктата в глобальном пейзаже. Сегодня Путин возглавил борьбу с главным мировым злом", - сказал режиссер.

Он добавил, что сейчас Путин демонстрирует свою отважность и рискует своей жизнью. Вот только Кончаловский не подумал об украинцах, которые ежедневно страдают от массовых обстрелов со стороны российской армии.

Напомним, ранее лидера группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали за "дискредитацию российской армии".

Вас также могут заинтересовать новости: