Девушка опубликовала новый ролик в сети.

Украинская телеведущая и экс-супруга Дмитрия Комарова - Александра Кучеренко - показала, чем занимается после развода.

Не секрет, что недавно ведущий программы "Мир наизнанку" официально прокомментировал слухи об их расставании и подтвердил, что они действительно уже не пара. Сама же Кучеренко тоже лаконично высказалась по этому поводу и отметила, что в дальнейшем "личное будет оставаться личным".

Некоторое время девушка не появлялась в соцсетях, однако сегодня, 18 марта, вышла на связь и показала, чем занимается после завершения отношений с Комаровым. В частности, Александра опубликовала видео с занятий танцами.

"Фламенко бывает очень разным: драматически-лирическим или игриво-веселым. Но всегда - жизненно-правдивым. Здесь нельзя наигрывать эмоции или что-то притворяться. Этот танец не стерпит неискренности. В чувствах, рождающих движения. Может, поэтому он и такой непростой в исполнении. Даже когда имеешь 15 лет опыта в танцах. Правда, в латыни юбка была значительно короче, а эта - на испанском называется "Bata de cola". Она очень тяжелая за счет большого количества ткани и особенно длинная. И очень капризная, потому что требует к себе вежливого отношения и контроля: только что не так - сразу перекручивается и крепко запутывает ноги", - подписала ролик ведущая.

К слову, в сети долгое время ходили слухи о том, что Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко развелись. Пара не публиковала совместные фото и не появлялась вместе на мероприятиях. Однако 13 марта ведущий решил расставить все точки над "і" и ответил, что они расстались с уважением друг к другу и без измен.

Напомним, ранее астролог выдала всю информацию о Дмитрии Комарове и его жене.

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