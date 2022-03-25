До 24 февраля телеведущая активно распространяла фейки о Вооруженных Силах Украины.

Ведущая Снежана Егорова, которая последние восемь лет поддерживала агрессию Путина против Украины, после начала полномасштабной войны с Россией получила вместе с детьми статус беженца в Турции.

Об этом она сообщила в Instagram.

Ранее у Егоровой возникли трудности с оформлением документов в Турции, поскольку дипломаты выяснили пророссийскую позицию женщины.

После того ведущая открестилась от поддержки Путина, попросив прощения у общественности за свои оскорбления.

Сегодня Егорова опубликовала в соцсети фотографию из украинского консульства в Анталии, заявив, что вместе с детьми получила статус беженца.

"Отныне мы под защитой закона", - написала Егорова.

До 24 февраля телеведущая активно распространяла фейки о Вооруженных силах Украины, высмеивала украиноязычных граждан и публично выражала свою поддержку действиям Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: