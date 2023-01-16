Он заявил, что посетит Украину несмотря на санкции.

Рупор Кремля, одиозній ведущий и пропагандист Борис Корчевников после введенных против него санкций заявил, что скоро приедет в Киев. По его словам, он дважды уже приезжал в Украину, несмотря на санкции, и в этот раз тоже приедет.

Также он нелепо высказался о санкционном списке и требовании лишить предателей и тех, кто поддерживает кровавый режим Кремля, всех наград.

"В смешном украинском запретном списке на всё - от въезда до возврата госнаград - я под номером 8. По поводу этого имею сказать только одно: запрет на въезд в Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало приезжать мне в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период. Так там и раньше "работали" все эти законы и списки. А сейчас тем более", - написал Корчевников в своем Telegram-канале.

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Позиция Бориса Корчевникова по войне в Украине

Борис Корчевников поддерживает диктатора Владимира Путина и его режим. Однажды он разрыдался в прямом эфире из-за того, что россияне не хотят ехать на войну в Украину.

"Если ты даже тогда не можешь изменить отношение к своей стране, то на тебе можно ставить крест! Ты - ничто, ты - зеро, ты - ноль! Господь умеет таких ненавидеть, уничтожать и сжигать!" – сказал Корчевников.

Санкции против Бориса Корчевникова

Включён Украиной в санкционный список за позицию по войне на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. 16 декабря 2022 года, на фоне вторжения России в Украину, внесен в санкционные список Евросоюза за распространение официальной российской пропаганды.

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