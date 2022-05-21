Макаревич активно выступает против полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины.

Российский режиссер Никита Михалков продолжает "сыпать" колкие высказывания в адрес тех, кто не согласен с кровожадной политикой лидера страны-агрессора Владимира Путина. На этот раз в эфире своей программы "Бесогон" он упрекнул Андрея Макаревича, лидера рок-группы "Машина времени". Музыкант с первых дней осуждает войну, которую РФ развязала в Украине.

Михалков вспомнил слова Макаревича в адрес тех, кто "нападает" на уехавших за границу российских звезд. Тогда музыкант назвал критикующих мудачьем.

"А вот эти люди, вышедшие к нам на "Бессмертный полк" 9 мая с портретами воинов. Это миллионы и миллионы людей, и они одним фактов участия в акции доказывают, что солидарны с той борьбой, которую ведет наша страна. У меня вопрос: "Это вот их вы, господин Макаревич, считаете мудачьем?", - сказал Михалков.

Напомним, Макаревич и Пугачева, осудившие войну в Украине, встретились в Израиле.

Также УНИАН писал, что Гордон публично разнес Баскова, Лепса, Долину и других звезд РФ.

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