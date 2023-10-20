Как сообщают российские ТГ-каналы, у Пугачевой есть влиятельные друзья практически во всех эшелонах власти агрессора. Поэтому то, что ей рассказывают о войне в Украине или других важных вопросах, чаще всего оказывается правдой.

Певице Алле Пугачевой стали известны даты возможного окончания кровопролитной войны в Украине.

Как сообщают российские ТГ-каналы, у Пугачевой есть влиятельные друзья практически во всех эшелонах власти агрессора. Поэтому то, что ей рассказывают о войне в Украине или других важных вопросах, чаще всего оказывается правдой.

Как говорится в сообщении, сразу несколько друзей в Минобороны (один из них – заместитель министра обороны РФ Сергея Шойгу) сообщили Алле Борисовне две возможные даты завершения войны. Раньше Пугачевой говорили, что боевые действия завершатся в феврале 2024 года. Теперь ситуация немного поменялась, рассказывают источники, близкие к певице, назвав новые даты.

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"Точно закончим в следующем году. Если успеем все, что задумали, то в январе, если нет, то в марте-апреле", - сказал Примадонне ее друг в Минобороны. Что именно там планируют закончить источник Пугачевой не стал уточнять, однако отметил, что она сможет вернуться в РФ.

"Не будет людей, которые смогут или захотят вас преследовать, Алла Борисовна", – сказал представитель Минобороны.

Война в Украине и позиция Пугачевой

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева и ее муж Галкин осудили преступные действия Путина.

16 сентября 2022 года Минюст РФ заявил, что юморист Максим Галкин - "иноагент". Муж Пугачевой отметил, что у властей РФ явно есть проблемы поважнее, чем он.

Примадонна адресовала публичное обращение к Кремлю в ответ на то, что ее мужа назвали "иноагентом" и включили в соответствующий список Минюста. У Путина отреагировали на призыв Пугачевой признать ее "иноагентом". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает нужным комментировать обращение Аллы Борисовны Пугачевой.

В апреле 2023 года сообщалось о том, что Генпрокуратура России ищет связь Аллы Пугачевой с ВСУ. Правоохранительные органы страны-агрессора взялись за проверку Примадонны на предмет того, финансирует ли она украинских военных.

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