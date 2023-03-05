В сети ранее "тиражировали" фото ее лица и со шрамами, и с глубокими морщинами. На опубликованном Примадонной снимке всего этого нет.

После того как Алла Пугачева переехала с семьей в Израиль, многие российские издания начали ее хейтить и "приписывать" многие болезни, вплоть до опухолей.

Но Примадонна назло всем врагам выглядит свежо и очень молодо. И очередное ее фото в Instagram - тому подтверждение. В своем инста-блоге она показалась в первое воскресение весны и продемонстрировала, что в свои 73 года она может дать фору многим 40- и 50-летним.

"С первым воскресением (да, она написала о воскресении, а не о воскресенье, — УНИАН.) весны!" - коротко подписала фото Алла Борисовна. В кадре она предстала с распущенными волосами цвета медовый блонд и сделала макияж с акцентом на глаза. На ее лице не заметно ни одной морщинки. Возможно, фотография хорошо отфотошоплена, но все же Пугачева выглядит прекрасно, за что ее сразу же засыпали комплиментами поклонники.

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Алла Пугачева - чем она известна

Пугачева - советская и российская эстрадная певица, в ее репертуар входит более 500 песен на русском, украинском и других языках. На ее счету - 19 студийных альбомов.

В 2010 году Примадонна прекратила гастрольную деятельность, после чего все равно давала концерты.

Замужем за Максимом Галкиным. Имеет двух дочерей и сына. После начала полномасштабного вторжения она с детьми и супругом переехали в Израиль, а в РФ стали нежелательными артистами, ведь поддерживают Украину.

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