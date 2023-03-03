Российская журналистка заявляла, что в дом Пугачевой и Галкина ворвались воры.

Известная певица Алла Пугачева сделала заявление на фоне слухов о своей "болезни". В последнее время появилось немало информации о том, что у Примадонны якобы есть серьезные проблемы со здоровьем.

Еще осенью прошлого года стилист Джордж Ровалс заявлял, что он работал с артисткой и знает о ее "болезни". Также он утверждает, что якобы поддерживает связь с певицей и знает многое о ее душевном и физическом состоянии.

"Я даже толком не знаю, кто он такой. Даже не помню, какой он. Может, когда-то и приходил, но у меня никакой связи, естественно, с этим человеком нет", - заявила Пугачева в комментарии для росСМИ.

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Также Примадонна высказалась о своем "ограблении". Российская журналистка заявляла, что в дом Пугачевой и Галкина ворвались воры. Певица даже заявила, что у авторов таких слухов "не в порядке с головой".

"Когда читаешь, что твой шикарный дом, дворец, ограбили в Кесарии, то начинаешь уже задумываться, в порядке ли с головой у тех, кто это все придумывает. Во-первых, я не в Кесарии живу. Во-вторых, никто нас не грабил. В третьих, никто нас никакого гражданства не лишает. Возможно, они просто хотят, чтобы меня и Макса (Галкина - УНИАН) жалели, вот они и стараются. Еще и денюжки за это получают", - резюмировала Пугачева.

Напомним, ранее российская блогерша заговорила о состоянии Пугачевой. По ее словам, певица "держится как может".

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