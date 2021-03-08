Пугачева восхитила фанов / фото instagram.com/maxgalkinru
Российский пародист Максим Галкин опубликовал новое яркое селфи супруги Аллы Пугачевой.
Снимок артист разместил на своей странице в Instagram.
Читайте такжеАллу Пугачеву сравнили с мумией на свежем фотоВ кадре певица позирует с легким дневным макияжем и новой прической — удлиненным каре с челкой. Кажется, что артистка увеличила губы и прибегла к "тюнингу" лица.
Большинство поклонников одарило Аллу Борисовну комплиментами. А некоторые раскритиковали ее внешность: «Как кукла», «Не похожа на себя», «Переборщила с пластикой».
Пугачева, кажется, не стареет / фото instagram.com/maxgalkinru
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