В последнее время Алла Борисовна действительно преобразилась.

Российский пародист Максим Галкин опубликовал новое яркое селфи супруги Аллы Пугачевой.

Снимок артист разместил на своей странице в Instagram.

Читайте такжеАллу Пугачеву сравнили с мумией на свежем фотоВ кадре певица позирует с легким дневным макияжем и новой прической — удлиненным каре с челкой. Кажется, что артистка увеличила губы и прибегла к "тюнингу" лица.

Большинство поклонников одарило Аллу Борисовну комплиментами. А некоторые раскритиковали ее внешность: «Как кукла», «Не похожа на себя», «Переборщила с пластикой».

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Автор: Ольга Робейко