Звездная психолог откровенно рассказала о серьезном факапе.

Недавно в сети психолог Наталья Холоденко рассказала, что пережила сильный стресс. Дело в том, что женщина заплатила большие деньги за процедуру в джакузи и два часа пролежала в телой воде.

Казалось, такой приятный релакс должен пойти лишь на пользу здоровью, однако для психолога он едва не обернулся катастрофой.

"У меня в желчном камне, мне надо удалять желчный. Они как начали у меня там "шевелиться", я пол ночи не могла уснуть, думала, что все, сейчас будет экстренная операция", - рассказала женщина в сториз.

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Далее Холоденко посоветовала всем, у кого похожая проблема, никогда не лежать так долго в горячей или теплой ванне и не повторять ее ошибок. Подписчики начали подбадривать психолога и отговаривать от удаления желчного пузыря.

Наталья поблагодарила за комментарии, но отметила, что терпеть больше такую боль не готова. Также она добавила, что имеет много камней и попросила написать о положительном опыте тех, кто уже делал такую операцию.

К слову, сейчас Холоденко вместе с сыном Ларионом и дочерью Вивьен находится в Монако. Туда она выехала в начале полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее блогер "разнес" Карпачева и Холоденко. Он сказал, что они "охлаждаются" за границей во время войны.

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