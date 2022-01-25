Поклонники Sonya Kay изрядно удивились неожиданным решениям звезды.

Украинская певица, племянница Софии Ротару – Sonya Kay – огорчила поклонников печальной новостью. Звезда объявила о завершении певческой карьеры.

Об этом она написала в Instagram.

"Считаю, что я со своей командой сделали огромный вклад в украинскую музыку. Мы показали, что украинский язык есть и всегда будет в тренде, и может звучать стильно и современно. Я получила несколько наград, важных в нашей стране, и ужасно этим горжусь! С нежностью вспоминаю каждый концерт, минитур в Америку, глянцевые журналы, в которых я была, сотрудничество с известными брендами", – написала она.

Знаменитость поделилась серией архивных фото и видео с концертов и поблагодарила своих поклонников за любовь и поддержку.

"Я прощаюсь с вами с грустью в сердце и со слезами на глазах. Я хочу вам сказать, что если у вас есть мечта, как у меня когда-то была мечта стать певицей, то никогда не опускайте руки, верьте в себя и знайте, что у вас все обязательно получится! С любовью и благодарностью каждому из вас! Ваша Sonya Kay", - добавила певица.

В комментариях певица назвала причину неожиданного решения. Sonya Kay отметила, что в ее жизни начинается новый этап.

Поклонники певицы поблагодарили ее за зажигательные треки и выразили надежду, что Соня еще вернется на сцену, но под новым псевдонимом.

Читайте такжеПугачева нелепо оправдалась за неудачное селфи без бровей (видео)Напомним, что ранее украинская певица София Ротару на одном из своих выступлений в России получила шикарный букет цветов от артиста Николая Баскова. Мужчина вышел на сцену и встал перед Ротару на одно колено.

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