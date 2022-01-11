Особняк находится в селе Пятихатки.

Украинская певица София Ротару живет в особняке, который находится в селе Пятихатки посреди леса.

Руслан Евдокименко, сын артистки, показал, как выглядит их двор. На снимке можно заметить часть дома. Вероятно, там находится терраса. Также есть извилистая дорожка, усыпанная снегом.

Во дворе красуются роскошные ёлки, а фонари делают улочку более освещенной.

Известно, что дом Ротару насчитывает 300 квадратных метров, а общая площадь поместья - 1412 квадратных метров. На территории также есть гостиничный домик, теннисный корт, беседка и другое.

Читайте также"Пришлось ругаться": украинская певица пожаловалась на отдых в МексикеКроме того, Ротару позаботилась и о своей безопасности. Мало того, что дом круглосуточно охраняется, так еще и установлено специальное устройство, которое блокирует сигнал дронов.

Напомним, ранее София Ротару показала редкое фото сына и невестки.

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