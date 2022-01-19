София Ротару выступила в России.

Украинская певица София Ротару на одном из своих выступлений в России получила роскошный букет цветов от артиста Николая Баскова. Мужчина вышел на сцену и встал перед Ротару на одно колено.

Поклонники оценили его поступок и отметили, что он настоящий джентльмен.

"Басков - истинный джентльмен. Преклонил даже свое колено перед красоткой. Учитесь, мужики", "Это он может", "Аплодирую", - пишут фолловеры в комментариях, а также оставляют "сердечки".

Читайте также"Холостячка" Огневич рассказала о курортном романеОтметим, София Ротару периодически ездит с гастролями в Российскую Федерацию. Также она выступила на "Голубом огоньке", который транслировался в новогоднюю ночь на одном из телеканалов страны-агрессора.

Напомним, ранее сын Софии Ротару показал их "сказочный" особняк под Киевом.

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