Ранее знаменитости долгое время были близкими подругами.

Певица Лолита, которая поддерживает путинскую пропаганду, прокомментировала травлю против Аллы Пугачевой. Настоящую ненависть против нее развернули после того, как ее супруг Максим Галкин публично осудил войну, назвав Россию - агрессором.

Сама Пугачева недавно вернулась в РФ, чтобы забрать из школы документы детей и подготовить семейный особняк в Подмосковье к продаже.

"Мы сейчас все являемся свидетелями того, что самые большие имена, любимые семьи за секунду подвергаются уничтожению. И тут же публика говорит: "Да мы тебя вообще не любили", - сказала Лолита в комментарии росСМИ, объясняя травлю Пугачевой.

Позиция Лолиты касательно войны

Сама знаменитость никогда не отличалась поддержкой своей Родины. Она позиционировала себя как российская звезда, и после полномасштабного вторжения в Украину открыто поддержала пропаганду Кремля.

Так, например, она выложила видео, в котором рассказала, что ее маму несколько лет назад в Киеве якобы избил "бендеровец" за русский язык.

На вопрос о том, почему она сразу не рассказала об этой истории, если она реально имела место, Лолита ответила, что по просьбе мамы не хотела создавать скандал.

Напомним, недавно Лолита заявила, что считает себя военнообязанной. Также она добавила, что не будет прекращать свои концерты в РФ.

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