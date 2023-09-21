Путинцев убежден, что Данилко - хороший пример для украинцев.

Украинский продюсер Денис Путинцев прокомментировал скандал вокруг артиста Андрея Данилко, когда блогер Алексей Голубицкий "наехал" на него из-за совместного фото с российским шоуменом Рустамом Солнцевым.

По словам Путинцева, Данилко - гениальный артист, и даже его связь с "хорошими русскими" не выглядит настолько убого, как у других артистов.

"Данилко во всем гармоничен - в том, как он дает интервью, как он выглядит, как он выражает свои мысли, как он относится к этой войне. Главное, что он встал на сторону Украины. Он очень популярный артист постсоветского пространства и на территории РФ тоже, но он четко высказывает свою антивоенную позицию", - говорит продюсер.

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По словам Путинцева, связь Данилко с "хорошими русскими" в данном контексте играет на руку культурной контрпропаганде Украины.

"На его примере, мне кажется, что это сыграет только в плюс. Однако я считаю, что время Верки Сердючки прошло. Война смещает акценты и выводит на сцену новых героев. Есть культовый персонаж, звезда, культовая Вера... Она останется в истории украинской культуры на десятилетия. Но время прошло, сейчас будут новые герои", - добавил Путинцев.

Скандал вокруг Андрея Данилко - что известно

Блогер Алексей Голубицкий усомнился в искренности Андрея Данилко. После того, как он увидел его совместное фото с Рустамом Солнцевым, опубликовал в своих соцсетях гневный пост.

Он спросил, как Данилко удается часто выезжать за границу, почему он не публикует отчеты о собранных деньгах на благотворительных концертах и почему он якобы выступает перед женами российских олигархов.

В команде Данилко сразу же отреагировали на данный инцидент. Менеджер артиста заявил, что он постоянно помогает армии ВСУ, собирает деньги на дроны и не только, а также ни разу с начала полномасштабного вторжения не выступал перед россиянами.

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