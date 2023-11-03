Вадим Лисица якобы знает все детали "судебной волокиты" между Кондратюком и Козловским.

Украинский продюсер Вадим Лисица, который сообщил, что Игорь Кондратюк забирает у Виталия Козловского зарплату военного, поразил новым признанием.

Лиса якобы знает, как незаконно Кондратюк в свое время выиграл суды у Козловского. Вадим уточнил, что он также продюсер, поэтому об отношениях с подопечными ему все известно.

"Я тоже продюсер. У меня были похожие ситуации, поэтому я точно знаю природу этих отношений. Я точно знаю, что может быть, когда мы попадаем в суд. Сколько это длится, сколько это стоит и какие рычаги нужны для того, чтобы решить вопрос именно в свою сторону. Я не намекаю, я говорю прямо, что, мне кажется что на тот момент, когда это происходило, у Кондратюка были более мощные возможности, чем у Козловского", - заявил Лиса В "утра в большом городе".

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Мужчина добавил, что на момент судебных "разборок" Козловский не понимал, что происходит и как себя вести: "на мой взгляд, Козловский вообще не понимал, что происходит. Ему никто не объяснял все юридические аспекты этого дела. Поэтому, мне кажется, здесь тоже есть определенная несправедливость. Я знаю некоторые факты, инсайт, как оно происходило".

Почему затянулись проблемы между Кондратюком и Козловским

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк не могут найти общий язык из-за выплат за нарушение авторского права. Более десяти лет назад Кондратюк подал заявление на Козловского в суд, потому что он исполнял песни, право на которые он не имел.

Стоит отметить, что после того, как Козловский пошел защищать Украину, Кондратюк не отказался и впредь отчислять деньги из его военной зарплаты. За такие наглые действия Кондратюка осудила Ольга Сумская.

В свою очередь продюсер Лисица назвал эту ситуацию "зашкваром". Он рассказал, что Кондратюк уже написал ему в личные сообщения и заявил, что якобы у него "нет ума".

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