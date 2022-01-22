Актрисе и ее супругу Нику Джонасу ребенка родила суррогатная мать.

Известная индийская актриса и певица Приянка Чопра и ее супруг актер Ник Джонас объявили о рождении своего первенца от суррогатной матери.

Об этой прекрасной новости 39-летняя Чопра и ее 29-летний супруг объявили в в Instagram. "Мы очень рады подтвердить, что у нас родился ребенок от суррогатной матери", - говорится в посте.

"Мы с уважением просим о конфиденциальности в это особое время, поскольку мы сосредоточены на нашей семье. Большое вам спасибо", - добавила бывшая Мисс мира.

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Ранее актриса рассказывала, что они с Джонасом мечтают стать родителями в будущем и готовы взять паузу в их карьерах ради этого.

Приняка Чопра и Ник Джонас

Актриса и обладательница титула "Мисс мира – 2000" Приянка Чопра 1 декабря 2018 года вышла замуж за американского музыканта и актера Ника Джонаса, с которым была помолвлена с мая 2018 года.

Двухдневная церемония бракосочетания прошла в Мумбаи и выглядела как пьеса в стиле Болливуда. Свадьба включала христианские и индуистские церемонии.

"Одна из самых особенных вещей, которые нам дали наши отношения, – это слияние семей, которые любят и уважают друг друга в вере и культурах. Наша свадьба была потрясающей", – поделилась тогда Чопра.