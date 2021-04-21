Машину принца заметили в аэропорту в Лос-Анджелесе.

Принц Гарри вернулся в США к своей беременной супруге Меган и их двухлетнему сыну Арчи, не оставшись на день рождения своей бабушки, королевы Елизаветы II.

Читайте такжеДень рождения в трауре: королеве Британии Елизавете II исполнилось 95 летПо информации Daily Mail, его машину заметили 20 апреля выезжающей из частного терминала в аэропорту Лос-Анджелеса через некоторое время после приземления самолета American Airlines из Великобритании.

Таким образом герцог Сассекский пропустил день 95-летие Елизаветы II, которое королева отмечает сегодня, 21 апреля. Теперь ему предстоит провести 10 дней в карантине - это требование для международных путешественников, прибывающих в США.

Ожидается, что сын Елизаветы, принц Чарльз, и еще один внук - принц Уильям - также не посетят королеву в день ее рождения.

Поездка Гарри в Великобританию

Короткий визит Гарри в Великобританию на похороны герцога Эдинбургского, принца Филиппа был его первой поездкой на родину за год.

Принц также впервые увиделся со своей семьей с тех пор, как в марте во время интервью с Опрой заговорил о королевском расизме и заявил, что его отец и брат "оказались в ловушке системы".

По словам источников СМИ, Гарри на похоронах Филиппа встретили холодно, а высокопоставленные члены королевской семьи его игнорировали.

Его присутствие также стало причиной неудобств для придворных. При жизни Филипп хотел, чтобы на его похоронах присутствующие носили военную форму. Однако Гарри не имеет на это права, так как отказался от своих военных ролей.

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Перевод: Катерина Комолова