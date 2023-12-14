В The Hollywood Reporter высмеяли "плаксивый" сериал на Netflix "Гарри и Меган", а также биографию принца "Запасной".

Принц Гарри и Меган Маркл были названы одними из главных неудачников 2023 года по версии отраслевой библии The Hollywood Reporter, пишет The Independent. Сассексы оказались на втором месте в антирейтинге.

Среди прочего в журнале отмечается, что пара "покинула жизнь, связанную с церемониальной государственной службой, чтобы заработать на своем статусе знаменитостей в Штатах", но не добилась успеха.

Издание высмеяло "плаксивый" сериал на Netflix "Гарри и Меган", биографию принца "Запасной" и подкаст Меган Archetypes, который был закрыт Spotify в июне после всего лишь одного сезона.

Видео дня

Кроме того, упоминается то, как жестко по паре проехались в мультсериале "Южный парк":

"Бренд Гарри и Меган превратился в ханжеский пузырь, который так и просил, чтобы его лопнули, а Южный Парк был булавкой".

Популярный мультфильм высмеял пару в эпизоде под названием "Всемирный тур по конфиденциальности". В нем Сассексов подвергли критике за то, что они сетовали на вторжение СМИ, но сами упорно продолжали искать внимания.

Напомним, летом 2023 года СМИ сообщали, что скандальные Меган Маркл и Принц Гарри оказались в шаге от развода.

Вас также могут заинтересовать новости: