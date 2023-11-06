Он продолжает жить роскошной жизнью, пока в Украине идет война.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов, ссылаясь на свое общество сплетников, сообщил, что продюсер и рэпер Потап сейчас находится в Дубае.

Так, он опубликовал видео, на котором заметно, как Потап в одном из элитных ресторанов наблюдает за тем, как шеф-повар готовит еду для гостей. Среди посетителей также были россияне, которые собственно и сняли видео, на которое попал Потап.

"Потап выпускает песни на украинском, потому что так нужно, говорит об Украине в Instagram, потому что так нужно, хейтит россиян, потому что так нужно, говорит на публику на украинском, потому что так нужно. А за кадром он будет тусить с р*сней: от золотой молодежи до условного Киркорова, говорить об "одном народе" и "это всё политика, они договорятся", пока погибают каждый день наши воины. Мал*роса в нем никогда не искоренить от слова совсем. Вот такие люди и работают на руку врагу. Я не говорю, что именно Потап, но такие персонажи очень опасны. Они могут быть как ждунами, так и наводчиками. Так что никакие отбеливания Потапа коллегами по цеху, мол, Алексей затих, потому что ему угрожали Кадыровым - не проканают. Явно не от страха Потапенко отдыхает в Дубае с россиянами", - написал Беспалов в своем Telegram-канале.

Также Беспалов обратился к чиновникам, которые дают Потапу разрешение на выезд за границу. Он не понимает, чем артист лучше других людей и почему они поощряют его красивую жизнь.

"Почему вы плюете в лицо народу? Почему власти не реагируют на злоупотребление полномочиями теми, кто дает зеленый свет в обход законам военного времени Потапу, Остапчуку, Кензову и им подобным? У меня нет цели оскорбить Алексея. Это его жизнь, его выбор, но жаль, что человек с такими возможностями вместо помощи родной стране надевает маску "жертвы", говорит о поддержке Украины из дубайского номера. Изменились люди, страна, но не Потап. Он сегодня продолжает жить категориями "связи все порешают", "весь мир у моих ног", "пережду и вернусь, как все утихнет", "какая разница"", - добавил Беспалов.

Напомним, ранее Потап ответил, поедет ли на фронт.

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