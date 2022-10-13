Украинцы уверены, что Соня Стужук не имеет права называться гражданкой Украины.

Недавно украинская блогерша-миллионник София Стужук оскандалилась очередным заявлением. Она сказала, что нельзя быть за мир и радоваться подрыву Крымского моста, после чего Россия решила отомстить Украине массированной атакой.

Пользователей сети возмутила такая позиция Стужук, поэтому они предложили лишить предательницу гражданства Украины. Так, украинцы пишут, что Стужук и всей ее семье стоит забыть об Украине.

Что пишут пользователи сети:

"В который раз убеждаюсь, что моя чуйка меня не подводит. Вот всегда для меня она была гадкой персоной"

"Стужук пишет, что она несёт "тяжелую ношу - нести любовь", пока другие не могут. Тяжелую ношу несут волонтеры, которые не спят нормально и помогают, несут наши военные, которые нас защищают. А ты несешь только чушь"

"Почему у Стужук и ее мамы до сих пор есть гражданство Украины? Скоро п*здота напишет, что ее травят в интернете, потому что она детей от войны вывозила"

"Я хочу, чтобы Стужук лишили гражданства"

Позиция Софии Стужук по войне в Украине

Долгое время с начала войны в Украине София Стужук молчала о том, что происходит на ее родине. Свое поведение она оправдывала тем, что не разбирается в политике.

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Позже она таки высказалась о войне, сказав, что искренне любит Украину и Киев, но что умышленно избегала в первые дни писать о нападении России: "Я с первых дней отказалась поддаваться экстремизму и сумасшедшей агрессии и ненависти, которые, конечно, отчасти оправданы в такой ситуации".

За такую позицию по войне ее внесли в "черный список" знаменитостей. При этом сама Стужук ничего конкретного по этому поводу не сказала. Она лишь написала в соцсетях: "Ничего. Весна покажет".

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