Сейчас девочке 12 лет.

Опальная певица Ани Лорак, которая поддерживает кровавую политику Кремля и уже много лет живет и работает в России, пожаловалась на трудности общения с дочерью. Сейчас у ее 12-летней Софии переходный возраст, поэтому часто предательница не может с ней найти общий язык.

Дочь Лорак, которая рождена в браке с турецким бизнесменом Муратом Нарчаджиоглу, не слушает ее и проявляет свой вспыльчивый характер.

"Сейчас она переживает переходный период. Тот, у кого есть дети этого возраста, понимает, о чем я. Это трудное время для родителей", - сказала предательница в интервью для росСМИ.

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Интересно, что Лорак даже просит своего нового избранника Исаака Виджраку, который якобы имеет шаманские способности, повлиять на характер Софии.

К слову, после развода Лорак и Мурата в январе 2019 года их дочь осталась жить с матерью в РФ. Экс-супруг предательницы живет в Киеве, а потому редко видится с ребенком. Ранее сообщалось, что София "сбежала" к отцу и его новой жене в Турцию. Налчаджиоглу сохранил хорошие отношения с девочкой и даже успел познакомить с новой возлюбленной.

Напомним, ранее стало известно, что Лорак подала заявление на получение гражданства РФ. Поговаривают, что это ей посоветовал сделать поклонник диктатора Филипп Киркоров.

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