Для артиста такое поведение девушек привычное.

Украинский артист, участник группы MOZGI Алексей Завгородний в программе "Хто зверху" рассказал, что после новости о его разводе девушки начала очень часто писать ему в социальных сетях.

По его словам, девушки иногда присылают ему откровенные просьбы, а также был один необычный "подкат".

Читайте такжеАнну Седокову заподозрили в четвертой беременности (фото)"В эпоху интернета приходят довольно откровенные предложения типа "сфоткай мне…" и все остальное. Но особо странных не было, все ожидаемые. Из самого необычного, пожалуй, "Вы нравитесь моей маме, она вас слушает", – поделился певец.

Отметим, Алексей Завгородний в 2021 году ошарашил новостью о разводе с лучшей подругой Насти Каменских - Анной Андрийчук. По словам артиста, это было их обоюдное решение и он ни о чем не жалеет. Сейчас экс-влюбленные продолжают общаться, ведь у них много общих знакомых.

Напомним, ранее "Позитив" получил серьезную травму на концерте.

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