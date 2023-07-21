Певец отметил, что слышал взрывы во время ночных воздушных атак.

Продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) удивил фанов. Он внезапно отправился в Одессу и уже рассказал, что находился в городе во время недавних ракетных атак.

"Вечерняя Одесса магическим образом дает ощущение определенного внутреннего покоя, хоть еще этой ночью здесь было громко. Тихой ночи каждому украинцу, а проклятым "соседям" - вечно мучиться и искуплять свою вину", - заявил певец.

Также Потап показался посреди большого поля с подсолнухами. Артист отметил, что они символизируют украинские ценности.

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"Люблю подсолнухи за их яркий цвет. За то, что это символ силы и плодородия украинской земли. За то, что эти яркие желтые солнечные цветы украшают украинские села, поля, сады. Подсолнухи - яркий символ воплощения в себе всех тех ценностей, которыми дорожат украинцы: сила, гостеприимство, доброта. Те ценности, которые характеризуют наш народ", - написал Потап.

В комментариях фаны отметили, что их удивило внезапное появление рэпера в Одессе. Он нечасто рассказывает, где находится. Известно, что Потап вернулся в Украину в начале лета. До этого он находился за границей. Комментаторы пишут:

"Красивый фотошоп"

"Самый харизматичный артист! Желаю вам крепкого здоровья, казацкой силы и творческого вдохновения!"

"Боже, так вы в Одессе? Несмотря на страшную ночь, Одесса нас всех бережет. Скажу маме, что вы все же в Одессе, чтобы она не волновалась за вас".

Последние новости о Потапе

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Потап находился за границей. Он иногда возвращался в Киев, впрочем потом "исчезал" и не рассказывал, где именно находится. За это певца часто критикуют в сети.

Кроме этого, пользователи до сих пор напоминают Потапу о его скандальной песне "Волонтер". Как отмечала певица Даша Астафьева, певец не стал бы делать такой трек, если бы сам разгрузил хотя бы одну машину с гумпомощью. Также о Потапе недавно высказался Монатик. Он отметил, что когда-то рэпер ответит за свое поведение и все объяснит.

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