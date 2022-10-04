Потап показал документ, подтверждающий то, что он хотел вступить в терроборону.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко семь месцев войны находился в Испании. У его поклонников это вызвало бурю негодования, ведь многие другие артисты пошли на фронт, чтобы защищать Украину на передовой.

Так, после тонны хейта в свой адрес, Потап рассказал, что в начале войны тоже рвался на фронт. Но отец посоветовал ему для начала вступить в территориальную оборону.

Артист таки подписал контракт добровольца, при этом с оружием в руках он все же не встал на защиту родины.

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"Очно. Для всех "изменоискателей" напомню, измена начинается с буквы "Z", - написал Алексей.

Стоит отметить, что Потап долгое время находился за границей. В первые месяцы он вел информационную войну, рассказывая о зверствах оккупантов в своих соцсетях. Позже он начал выступать на благотворительных концертах в поддержку Украины. И только спустя семь месяцев войны он вернулся в родную страну.

Напомним, ранее Потап назвал имя известного россиянина, который рыдал из-за войны в Украине.

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