На передовую артист так и не попал, но заявил, что приближал победу Украины как мог.

Украинский продюсер Алексей Потапенко семь месяцев войны провел в Испании. Поклонников удивляло, почему популярный на родине артист прячется, пока другие мужчины записываются в терроборону и идут воевать за независимость Украины на передовую.

Конечно, все это породило волну хейта в соцсетях. Пользователи сети неоднократно высказывали свое разочарование поведением Потапа в такое непростое время.

Сейчас же, по возвращению в Украину, рэпер заявил, что хотел пойти на фронт, и даже сообщил о своем решении отцу.

"Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В терроборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в терроборону". Так я записался в терроборону заочно и решил, что буду делать дальше то, что умею. Доносить все об Украине", - сказал Потап в программе ЖВЛ.

При этом артист уточнил, что на передовую так и не попал. Вместо этого он выступал на благотворительных концертах в поддержку Украины и вел информационную войну в своих соцсетях.

Напомним, ранее Потап назвал имя известного россиянина, который рыдал из-за войны в Украине.

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