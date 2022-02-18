Потап: На "Голосе страны" я ни с кем не конкурирую, ведь я тренер-продюсер, а не тренер-артист

Украинский продюсер и артист Алексей Потапенко (Потап) в блиц-интервью УНИАН рассказал, есть ли у него конкуренты среди тренеров на шоу "Голос страны", какие голоса ищет в свою команду, а также заинтриговал выходом нового трека, посвященного всем женщинам.

Вы уже не первый год сидите в красном кресле, при этом ваши подопечные еще не побеждали в шоу "Голос страны". А вот участники команды Нади Дорофеевой - да. Гордитесь тем, что Надя в некотором смысле переплюнула вас?

Мои подопечные – все победители! И каждый из них имел возможность поработать со мной. Надей я, однозначно, горжусь! Она – тот самый пример, когда сама стала мастером и продюсером. Поэтому мне спокойно и радостно, что у нас становится больше профессионалов.

А кого из тренеров "Голоса страны" считаете своим главным конкурентом?

Я ни с кем не конкурирую, ведь я, в первую очередь, тренер-продюсер, а не тренер-артист. Иногда даже чувствую себя как в кресле бизнес-класса, откуда с любопытством наблюдаю за тем, как мои коллеги коммуницируют между собой.

Скажите, какими качества должен обладать артист, чтобы попасть в вашу команду?

Я ищу очень честные голоса. Я вообще за честную отдачу на сцене и в каждой секунде работы артиста-вокалиста. По первым выпускам "слепых прослушиваний" вы, наверное, заметили, что хорошие голоса разворачивают практически все кресла.

Чем будете удивлять зрителей, чтобы они привели вашу команду к победе?

Командным подходом ко всему – от начала и до конца. Независимо от того, кто пройдет дальше и выйдет в финал, мы идем целостным организмом – командой Потапа. И надеемся, что эти силы, эмоции, глаза, чаяния, мечты и энергия дадут свой результат и многократно удивят зрителя.

На какой музыке вы росли?

В музыке я всеядный и рос на разнообразии: от классики и моих любимых Моцарта, Шопена, Вивальди, Баха, Рахманинова, до хип-хопа, рэпа, джаза, рок-н-ролла, блюза, фанка, диско… и прочих жанров, которые могу перечислять еще долго.

Сейчас на пике популярности - поющие блогеры. А что вы думаете о современной музыке?

Поющие блогеры, как вы сказали, – это дань современной скорости и форматам передачи информации. Они привлекают молодежную аудиторию с простыми и понятными запросами. На музыку, в том числе. Тут история смещения старых понятий, которая происходит с любым новым поколением. Единственное, это все отодвигает от профессионального отношения к музыке. А музыка – это все-таки математика, "игра" с основами. Потому настоящие музыканты, профессионалы, виртуозы, в любом случае задержатся надолго и прорастут сквозь.

Вы - продюсер, нацеленный на покорение мировой публики. Можете дать совет, как начинающему артисту добиться успеха не только в Украине?

У любого начинающего артиста есть для это все - интернет, знание языка, TikTok и прочие платформы. В современном глобализированном мире важно уметь этим грамотно пользоваться.

Чем порадуете поклонников в ближайшее время?

Я написал песню, которую вы скоро услышите в исполнении группы MOZGI. А посвящена она будет всем женщинам, которые нас вдохновляют - любимым, мамам, бабушкам, сестрам… "Ты больше, чем женщина для меня…" – скоро!

Диана Могилевич