Певица заявила, что это была шутка для TikTok.

Недавно юная дочь Оли Поляковой Маша у себя в TikTok-блоге сообщила, что она отказалась от учебы в Великобритании ради своего парня. Конечно, это породило бурю обсуждений. Сейчас ее звездная мама призналась, что это была всего лишь шутка. На самом деле Маша не бросала учебу.

Об этом сообщила Оля Полякова в своих сторис в Instagram. Певица поделилась видео, снятым с дочерью в Англии.

"Ну-ка угадайте в каком городе в Англии мы находимся с Машуськой и что мы здесь делаем? Понаписывали, что Маша бросила обучение ради своего парня, она глупая что ли?", - отметила исполнительница хита "Шлепки".

Видео дня

Как показала Полякова-старшая в своем блоге, вместе со своей дочерью она посетила Рочестерский замок, и показала мемориал Ее Величества Королевы Елизаветы II в Рочестере.

Отметим, Маша Полякова в этом году окончила школу. Война заставила их покинуть родную страну. Девочка решила поступать в один из самых престижных музыкальных вузов Великобритании – BMus в Лондоне.

Напомним, россияне пытались сорвать концерт Поляковой в Израиле, но певица быстро поставила на место.

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