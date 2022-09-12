Благотворительное выступление певицы в Ашдоде оказалось под угрозой срыва.

На днях Оля Полякова собрала 5 тысяч зрителей на своем концерте в израильском городе Ашдод. Однако во время рассказа щемящей истории о подарке девочки, которой удалось спастись из-под завалов Мариупольского драмтеатра, произошел инцидент, на который певица обратила внимание со сцены.

Мол, кому-то из присутствующих зрителей не понравилась правда из уст Поляковой о российском вторжении в Украину.

"Сейчас я расскажу вам историю браслета, который находится у меня на руке. Когда произошло российское вторжение в Украину, все были страшно напуганы, разбиты... Это что такое? Кто не знает этой информации? Украинцы, вы здесь? Как раз произошла трагедия в мариупольском театре, я была в Хорватии на благотворительном матче, где исполняла гимн Украины. Ко мне подошла семья, выжившая после взрывов в драмтеатре. И девочка, в подвале этого театра сплела вот этот браслет, что у меня на руке. Надевая, я дала обещание снять его только тогда, когда война завершится победой Украины", - рассказывает певица.

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Само же выступление Полякова прокомментировала следующим образом:

"Несмотря на попытку закрыть мне рот и сорвать мое выступление со стороны нескольких фанатов пуйла на концерте в израильском Ашдоде, я почувствовала невероятную поддержку от зрителей, от всего зала. Это было одно из лучших моих выступлений! - комментирует Оля. - Спасибо, Израиль, спасибо Ашдод! Около 5000 человек пришло на праздник города, на котором помимо меня выступили израильские артисты, итальянские и легендарная Сандра. Я говорю об Украине на каждом своем выступлении несмотря на его формат. Всегда вижу в зале искреннюю поддержку нашего народа в каждой стране", - написала на своей странице в Instagram Полякова.

Напомним, Полякова спела о победе и показала в своем клипе Мариуполь.

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