Однако певица быстро уехала, в Украине она пробыла недолго.

Украинская певица Алина Гросу, которая осенью 2022 года перенесла операцию и проходила реабилитацию в США, на время вернулась в Украину. Похудевшая артистка рассказала, что она ездила в родные Черновцы.

"Я наконец-то попала в родной город, где зарядилась энергией от семьи, близких людей и друзей. И ни на секунду не хотела покидать родные стены, потому что нигде так не хорошо, как дома. Но должна снова ехать, лететь... На учебу, а еще планирую воплотить в жизнь новые идеи, музыкальные и не только, чтобы весь мир еще больше говорил о нашей стране", - написала Гросу в Instagram.

Певица провела время со своей семьей. Она показала фото с младшим братом и своей бабушкой. Однако Гросу пробыла в Украине совсем недолго. Певица уже улетела. Она рассказала, что очень боится летать, но ей пришлось провести в самолетах 20 часов.

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В комментариях под фото, на котором Гросу позирует вместе со своим младшим братом, фанаты спрашивают у певицы о том, как она себя чувствует и удалось ли ей восстановиться после болезни. Однако эти вопросы артистка игнорирует.

Что случилось с Алиной Гросу

Напомним, в январе этого года Алину Гросу рассказала, что она попала в больницу в США. Осенью она перенесла операцию, после чего ей пришлось проходить реабилитацию.

Вскоре стало известно, что в больнице певица сильно похудела. Она потеряла 5 килограммов из-за жесткой диеты, которую ей пришлось соблюдать во время реабилитации.

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