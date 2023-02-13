Знаменитость потеряла вес из-за жесткой диеты.

Украинская певица Алина Гросу долгое время находилась в больнице в Индии. 21 день пребывания в клинике она соблюдала диету, из-за которой потеряла пять с половиной килограммов.

В инста-сториз девушка поблагодарила врачей и сказала, что за все это время она не только похудела, но и подятнула свое тело.

"Я безгранично благодарна всей команде специалистов-врачей из Индии. За то, что на днях и ночами невероятно заботились, заботились и еще помогли. Ценю!", - написала Гросу.

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Болезнь Алины Гросу

Осенью певица перенесла операцию. Позже она отправилась на реабилитацию в Индию. Там она занималась йогой, ходила на процедуры, соблюдала диету.

"Госпиталь полностью направлен на реабилитацию, восстановление организма, поднятие иммунной системы, очищение организма, оздоровление", - говорила ранее певица.

Однако, что именно с ней произошло она не сообщала.

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