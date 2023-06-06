Певица отметила, что оккупантам все равно не удастся сломить дух украинцев.

Украинская певица Светлана Тарабарова болезненно отреагировала на подрыв Каховской ГЭС. Звезда, которая родилась и выросла в Херсоне, записала видео и рассказала о подтоплении ее родного микрорайона.

"Мой Херсон... Ты одним из первых попал в оккупацию и на своей шкуре познал ужасы "русского мира". Когда тебя освободили, я плакала от счастья, как плакали сотни тысячи украинцев. Я плакала после каждого коварного обстрела... Теперь тебя пытаются уничтожить, взорвав Каховскую ГЭС", - рассказала Тарабарова в новом видео, которое разместила на своей странице в Instagram.

Певица обратилась к жителям Херсона. Она призывает людей не забывать о правилах безопасности во время эвакуации.

"Сейчас идет эвакуация с моего родного Острова. Главное - без паники. Безопасность превыше всего. Мы скоро вернемся. Все отстроим. А от Херсона они могут получить только первую часть слова! Потому что Херсон - это прежде всего люди! Несокрушимые люди", - резюмировала Тарабарова.

Реакция комментаторов

"Херсон, держись, с тобой сейчас вся Украина, и не только"

"А есть же парализованные люди, которые не смогут себя спасти, животные. Нет слов"

"И ярость, и сила одновременно. Мы одержим победу над этими варварами".

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская не стала скрывать, что она в отчаянии из-за подрыва Каховской ГЭС.

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