Не менее эмоционально высказалась и его супруга Настя Каменских.

Украинский продюсер Потап эмоционально отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. По его словам, он думал, что хуже уже невозможно, однако оккупанты опровергли такую его мысль.

"Я думал, что хуже, чем убивать наших детей, насиловать наших женщин, терроризировать наш народ уже невозможно, но вы, нелюди, начали уничтожать нашу землю и природу… Я уверен, что вы проиграли, только начав эту бесполезную войну. Украина была до России, будет и после. Эта богатая многострадальная земля восстановится, а народ выстоит и вернёт все, что вы у нас забрали", - написал Потап в Instagram и добавил хештеги "Слава Украине" и "Смерть врагам".

Пользователи сети поддержали артиста и написали в комментариях, что россяине - больная нация:

Видео дня

"К*нченные"

"Это ужас просто"

"Будьте прокляты!"

О катастрофе высказалась и супруга Потапа - Настя Каменских. Она спросила, нужны ли кому-то еще доказательства, что Украина сейчас борется "с бездушными тв*рями"?

"Кому-то нужны еще доказательства, чтобы понять, что Украина борется с бездушными тв*рями, которые пришли на нашу мирную землю со смертью и разрушением?" - написала знаменитость.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Утром 6 июня стало известно, что россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Судя по кадрам, опубликованным в сети, повреждения критические, и они стали причиной бесконтрольного сброса воды из Каховского водохранилища.

Из-за этого уже подтоплены несколько населенных пунктов, включая Херсон. В регионе объявлена эвакуация.

Украинские знаменитости эмоционально реагируют на подрыв Каховской ГЭС.

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