Главный герой "Холостяк-12" ответил на обвинения Кати Лозовицкой в том, что он о ней не заботился и не проявлял знаков внимания.

Главный герой "Холостяк-12" Алекс Топольский ответил на обвинения победительницы проекта Кати Лозовицкой о том, что он не такой прекрасный принц, каким хотел показать себя во время съемок.

Ничего конкретного он не сказал, только заявил, что в любых конфликтах всегда виноваты оба.

"У каждого своя правда! Думаю, многие уже прочитали пост Кати… Я тоже… И я в шоке…Это стало для меня полной неожиданностью, ведь мы разошлись на хорошей ноте и все это время дружелюбно общались. На пост-шоу она сказала, что инициировала расставание, хотя на самом деле его инициатором был я, и это тогда ее очень смутило. Я готов перевернуть горы ради другого человека, если чувствую отдачу и в свою сторону. Мне не нужны дифирамбы и слова. Ты просто чувствуешь – тебе любят или нет!".

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Отметим, Лозовицкая рассказала, что Топольский не заботился о ней, не дарил цветы и не проявлял интерес. Также она дважды предлагала ему поехать в путешествие, но тот отказывался. Однако Алекс утверждает, что именно он всегда был тем человеком, который делает первые шаги.

"Я всегда был человеком, делающим первый шаг, но если нет шага навстречу, желание отдавать начинает угасать и мне просто не хочется делать ничего. Отношение это 50 на 50. Любовь – это всегда о двух людях", - оправдался бизнесмен.

Напомним, на пост-шоу 20 января стало известно, что Катя Лозовицкая и Алекс Топольский расстались.

Также УНИАН писал, что Саша Мудрая из "Холостяка" отреагировала на выбор Топольского в финале.

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