Мужчина, на которого ранее певица уже писала заявление, продолжает писать ей гадости.

Артистка Злата Огневич пожаловалась, что ей продолжает угрожать мужчина, на которого ранее она уже писала заявление в полицию на преследования. Исполнительница выложила скриншот переписки у себя в Instagram-блоге. Там видно, что обидчика зовут Вадим Лебедь.

По словам Златы, он преследует ее уже более трех лет. За это время он занимался не только написанием гневных комментариев в сети. Однажды он нашел ее дом и подкараулил на выезде с парковки. Тогда он грубо общался с Огневич и она вынуждена была попросить защиты у полиции.

Певица рассказала, что он даже устроился работать в ту службу такси, услугами которой она часто пользуется.

"Вот одни из его сообщений. Увидите, что он где-то работает – требуйте увольнения! Он – больной!", - обратилась с поклонникам украинская звезда.

Напомним, Злата Огневич рассказала об отношениях с добровольцем, на что Григорий Решетник сказал, что ему как телеведущему романтических шоу кажется, что что-то между ними есть.

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