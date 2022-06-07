Украинская певица Светлана Тарабарова представила клип на песню "Ты моя Азовсталь". Соавтор - музыкальный исполнитель Макс Пташник. Видеоработа была опубликована на YouTube-канале.
Создатели рассказали, что текст родился во Львове в 1017 км от горящего Мариуполя, где Макс впервые напел ее под гитару на диктофон и отправил Светлане, которая в то время готовилась исполнить Гимн перед матчем сборной Украины в Хорватии, еще в 1000 км от Львова.
"Азовсталь – это все мы. Это все дома и здания, прошедшие войну, но выдержавшие удар, даже несмотря на то, что их зацепило и появились шрамы. Месседжи на стенах такой локации - это голос стен (история и память людей), что несмотря ни на что они выстояли и все помнят, главное есть надежда, но они живут с ней", - поделился режиссер клипа Антон Пожидаев.
Напомним, Павел Зибров довел до слез новой песней о войне, а в клипе показал разрушенные города.
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