Артист нуждается в операции.

Украинский певец Андрей Свирский, который известен под сценическим именем Андрей Kishe, рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

По словам артиста, он не может полноценно двигаться и принимает обезболивающие лекарства. Причиной этому стали проблемы со спиной, которые появились у Андрея еще в 2003 году.

"Это такая механическая вещь, которая не дает мне полноценно двигаться, бегать, прыгать. Но я могу быть полезным в других вещах, поэтому я делаю концерты. По сути, с этой болезнью сталкивается каждый четвертый человек на планете. Таким образом мы расплачиваемся за наше сидение, вождение, беспомощную и неправильную осанку", - сказал певец в проекте "ЖВЛ представляє".

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Kishe добавил, что 15 лет назад у него была операция. Но сейчас мужчина нуждается в новом хирургическом вмешательстве, на которое пока не решается. Об этом он сказал так:

"Шесть болтов, четыре титановые дуги... Извините, не согласен делать операцию в Институте нейрохирургии, потому что есть недоверие. Я уже там был. А частная клиника - это 10 тысяч евро на сегодня. Поэтому я стараюсь просто работать над этим".

Что известно об Андрее Kishe

Андрей начал свою певческую карьеру в 2002 году. Летом 2006 года вышел его первый альбом под названием "Течія", а композиция "Титры" стала настоящим хитом. Позже артист победил в "Top Hit Music Awards" в номинации "Открытие года-2020".

Напомним, недавно известная украинская актриса Валерия Олейникова попала в реанимацию.

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