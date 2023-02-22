У четвероногого защитника Украины брали кровь.

Самый популярный пес Украины по кличке Патрон попал в больницу. На его Instagram-странице сообщается, что у него взяли много крови для анализов.

Оказывается, что из-за работы сапером и того, что Патрон вдыхает много токсических веществ, ему постоянно нужно наблюдаться у врача.

"Меня жестоко схватили и держали 10 человек. Я кричал: "Нет! Это моя кровь! Я вам ее не отдам!". Хуже всего, что Михаил (владелец собаки и начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области, - УНИАН) тоже был задействован во время этого жестокого обращения с животными", - говорится в посте.

Видео дня

Также в описании идет речь о том, что Михаил держал Патрону рот и закрывал глаза, чтобы он не видел иглу. К счастью, сейчас с собакой все хорошо.

"Я здоров, но должен планово проходить обследование и сдавать анализ крови из-за своей работы сапером. Я вдыхаю вещества, которые при накоплении в организме могут причинить мне вред. Чтобы этого не произошло, я под постоянным наблюдением людей и врачей", - сообщается в публикации.

Животные "на службе": кто помогает ВСУ защищать Украину

Недавно в Киеве наградили четвероногих защитников. Собаки, которые принимают активное участие в боевых действиях в Украине получили также подарки в виде сладостей.

Особое признание получил пес Патрон. В его честь "Укрпочта" даже выпустила первую благотворительную марку.

Кроме того, пес Патрон стал героем мультсериала, а позже Артем Пивоваров вместе с ним перепел свой хит.

Вас также могут заинтересовать новости: