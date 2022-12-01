Екатерина Полищук назвала некоторых журналистов циничными.

Освобожденная из российского плена Екатерина Полищук, более известная как "Пташка", рассказала, что ее подставили с номером телефона.

По словам парамедика, знакомые передали ее номер телефона третьим лицам. В результате ей начали поступать звонки с неизвестных номеров. Несмотря на то, что девушка ранее попросила не тревожить ее, людей совсем не остановила ее просьба.

"Мой личный номер телефона имеет ограниченное количество людей, и каждый предупрежден о том, что распространению он не подлежит. Я ненавижу голосовые сообщения и телефонные разговоры, а отвечаю всем в письменном режиме по возможности", – рассказала "Пташка" в инста-сториз.

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Екатерина назвала людей, проигнорировавших ее просьбу, циничными и корыстными. Она добавила, что такие журналисты только позорят украинские СМИ.

Напомним, ранее Екатерина Полищук сообщила, что у нее случилось горе. Девушка не стала раскрывать подробностей, однако попросила не тревожить ее, так как она хочет побыть со своими родными.

Кроме того, ранее Пташка с "Азовстали" довела до слез фото погибшего на войне любимого.

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