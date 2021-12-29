Известный украинский певец и участник Евровидения MELOVIN поделился подробностями личной жизни. По его словам, он разорвал отношения с парнем, с которым встречался 6 лет.
Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале DOROTYE.
"Веселая сказка продолжительностью 6 лет была окончательно закрыта... Это был парень", - заявил артист.
Читайте такжеMELOVIN отметился дерзкой выходкой на "Танцах со звездами" после вылета из шоу (видео)По словам исполнителя, эти отношения были "перед носом" у его родителей. "Боже, перед их носом мы спали вместе. Но они (родители, - УНИАН.) не подозревали", - добавил MELOVIN.
Позже у него был разговор с мамой, которая была очень удивлена тем, что ее сын встречался с парнем.
Певец поделился, что познакомился с уже бывшим возлюбленным в интернете.
"Это очень глупо говорить, что я гей. Люди, которые это говорят, они не знают меня лучше, чем я себя. Они не знают, какие у меня отношения. Это все очень дико", — сказал артист.
MELOVIN заявил, что ему хочется найти свою вторую половинку. Неважно, кто это будет - девушка или мужчина.
MELOVIN совершил каминг-аут: что известно
MELOVIN совершил каминг-аут во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве 5 июля. Прямо на сцене певец публично поддержал представителей ЛГБТ и поцеловал сначала девушку, а потом парня. Затем он развернул флаг ЛГБТ. Но эти кадры вырезали из прямого эфира.