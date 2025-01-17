Мужчина признался, что очень удивился.

Известный украинский певец Павел Зибров рассказал о курьезной ситуации, которая недавно произошла с ним за границей.

Оказалось, что артиста перепутали с другим популярным украинцем - Михаилом Поплавским. Это случилось в Польше, когда Павел Николаевич возвращался домой.

"Варшава, я возвращаюсь в Киев. И наших очень много в буфетах, уборщицы и многие просят сфотографироваться. И одна женщина подходит: "Ах, это же вы, о Боже мой, я вас так люблю, я вас обожаю, у меня нет с собой фотоаппарата, только рация. Вася, иди сюда, беги, здесь артист, ты тоже его знаешь, сфотографируйся! Здесь мой любимый, здесь Поплавский Миша стоит, иди сюда". И я упал", - рассказал Зибров в комментарии для программы "ЖВЛ Представляет".

Мужчина добавил, что сразу рассказал о забавном случае самому Поплавскому, с которым дружит уже много лет. По словам Павла, его реакция была такой:

"Он не мог успокоиться! Он такой: "Так кто у нас тут в Украине самый популярный, самый признанный, самый дорогой, а? Вот это скандал".

К слову, Михаил Поплавский в начале полномасштабной войны помог Павлу с работой. Он пригласил его возглавить кафедру эстрадного искусства в Киевском национальном университете культуры и искусств. Таким образом, Зибров имел дополнительный заработок, когда не было концертной деятельности.

Напомним, недавно стало известно, что дочь Павла Зиброва овладела новой профессией.

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