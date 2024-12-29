Он также ответил, чем занимается Владимир сейчас.

Известный украинский певец Павел Зибров впервые рассказал об отношениях с родным старшим братом Владимиром.

Брат артиста ранее был художественным руководителем Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. А после своей отставки, по словам Павла Николаевича, они начали работать вместе в его театре.

"Мой брат Владимир - человек, которого я глубоко уважаю и очень ценю. Он профессиональный музыкант и дирижер. Целых 25 лет он работал концертным директором Театра песни Павла Зиброва. Владимир помогал абсолютно во всем: организовывал гастроли, решал административные вопросы, всегда поддерживал меня в творческих экспериментах. Он не просто брат, а мой ближайший соратник и верный друг", - рассказал Павел в интервью изданию kp.ua.

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Народный артист Украины добавил, что сейчас брат занимается воспитанием внуков и живет спокойной жизнью. А об общении с ним сказал так:

"Он многодетный дедушка, у него аж восемь внуков, и это приносит ему огромную радость. Мы до сих пор часто общаемся, ездим в гости друг к другу, советуемся, обмениваемся мнениями. Он всегда готов помочь или подсказать что-то важное. Я всегда знаю, что могу рассчитывать на него в любой ситуации".

Напомним, недавно Павел Зибров рассказал о ревности жены и как относится к ним.

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