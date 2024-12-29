Знаменитость поделился, не возникало ли у них с возлюбленной конфликтов на фоне ее ревности.

Известный украинский певец Павел Зибров признался, что его жена Марина очень ревнивая. Народный артист Украины рассказал, как ревность любимой влияет на его работу и не возникало ли у них конфликтов из-за этого.

В интервью kp.ua. знаменитость поделился, что нормально относится к ревности жены. Он убежден, что Марина любит его, поэтому и следит внимательно за тем, чтобы у нее не появилось конкуренток. В частности, женщина контролирует, каких танцовщиц или вокалисток выбирают в команду звездного мужа.

"Безусловно, Маринка любит, а потому и ревнует. А ревнует, значит, любит еще больше. Она всегда внимательно следила за тем, кто попадает в наш коллектив, особенно среди девушек из балета или бэк-вокала. У меня девушки всегда не только профессионалки, но и очень красивые: молодые, стройные, харизматичные. Марина это замечала и всегда имела свой взгляд на их отбор", - рассказал исполнитель.

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Зибров добавил, что всегда прислушивается к советам избранницы. Она, по его словам, замечает, когда участницы его команды позволяют себе лишнее, и смогут ли они вписаться в коллектив. Мнение любимой играет важную роль для Павла Николаевича, ведь он доверяет интуиции женщины.

"Ее интуиция работает безупречно. Бывало так, что она сразу говорила: "Нет, эта девушка у нас работать не может". И я ей доверяю, потому что она всегда чувствует людей, их характер, поведение, энергетику. Она тонко понимает, как тот или иной человек впишется в коллектив и всегда знает, как сделать лучше для нас и для нашего дела. Поэтому ее мнение всегда было важным во время отбора. "Чуйка" срабатывает, а я прислушиваюсь", - отметил артист.

К слову, пара поженилась в августе 1994 года. У супругов в 1997 году родилась дочь Диана, которая сейчас работает в команде отца-артиста.

Напомним, ранее дочь Павла Зиброва ответила, какую зарплату получает от звездного отца. Она также рассказала о совместной работе с артистом.

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