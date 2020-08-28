Памела Андерсон в очередной раз подразнила фанатов / фото instagram.com/pamelaanderson
Голливудская актриса и фотомодель Памела Андерсон не перестает делиться пикантными фото со своими поклонниками.
Читайте также"Ждем малыша": звезду Playboy Астафьеву заподозрили в беременности (фото)Очередной такой снимок соблазнительница опубликовала в своем Instagram.
«Security», – отметила она в подписи к фото, ограничив при этом пользователям возможность комментировать его.
На снимке модель сидит на полу в пикантной позе. На ней сексуальное черное платье и босоножки на шпильках.
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