Актриса призналась, что у нее специальная диета, которой она придерживается уже несколько лет.

Актриса и звезда «Отряда самоубийц» Марго Робби рассказала, как ей удается поддерживать свою подтянутую спортивную фигуру.

Читайте такжеЗвезде "Отряда самоубийц" - 30: лучшие роли Марго РоббиПодробностями диеты артистка поделилась в интервью изданию Women’s Health. В ходе беседы журналисты поинтересовались у актрисы, которой предстоит исполнить роль куклы Барби, как она смогла добиться такой фигуры, которую многие считают эталонной в современном Голливуде. По словам артистки, у нее специальная диета, которой она придерживается уже несколько лет.

«Мой завтрак обычно состоит из овсяной каши и коктейля, повышающего иммунитет. На обед я ем куриный салат, а на ужин — стейк из тунца с бататом. В течение дня я пью чай, которым просто одержима с тех пор, как жила в Великобритании», — рассказала Робби.

Она также отметила, что практически исключила из своего рациона сладости и углеводы, но такие ограничения с трудом даются звезде, так как еда в ее жизни занимает большое место, передает popcornnews.

«Еда для меня очень важна. Я обожаю гамбургеры и картошку фри, которые заказываю с пинтой пива. В США мое любимое блюдо — двойной трюфельный бургер», — поделилась звезда «Отряда самоубийц».

При этом Робби не ограничивается лишь диетой. Она активно занимается спортом. Например, она является любительницей пилатеса, а также танцев или активных игр вроде тенниса.

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Автор: Ирина Погорелая