"Думаю, что сейчас умру": Марго Робби прошла испытание жгучими соусами (видео)

У актрисы слезились глаза, но она не сдавалась.

Исполнительница роли в супергеройских фильмах DC Марго Робби прошла испытание жгучими соусами в шоу «Hot Ones» американского ведущего Шона Эванса.

Видео с ее участием размещено на YouTube-канале First We Feast.

Читайте такжеЗвезда "Отряда самоубийц" Марго Робби засветила соски в обтягивающем купальнике (фото)Испытание в шоу начинается с острых, но сравнительно безобидных соусов. С каждым вопросом соусы становятся все более и более острыми.

Робби стало не по себе уже на третьем подходе.

«Жжет не только во рту, губы тоже горят», – призналась она.

У актрисы слезились глаза, но Робби не сдавалась и продолжала отвечать на вопросы Эванса.

Она рассказала, как однажды победила в конкурсе по поеданию пасты («Действительно важный момент моей жизни, никогда этого не забуду») и почему больше не ходит в Subway (она сама там работала, а сейчас ей не нравятся их сэндвичи).

«Думаю, что сейчас умру», – заявила она после особенно жгучего соуса Da Bomb.

Но в итоге Робби с честью выдержала все испытания.

Ранее УНИАН сообщал, в каком наряде Марго Робби появилась на премьере фильма «Хищные птицы» в Лондоне.