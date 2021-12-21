У Спирс эту просьбу назвали "гадкой".

Джейми Спирс, которого судья отстранил от опекунства его знаменитой дочери, просит Бритни Спирс выплатить ему компенсацию за услуги юристов.

Об этом сообщает издание Variety.

Читайте такжеСуд окончательно освободил Бритни Спирс от многолетней опеки отцаОтец Спирс подал в суд прошение об оплате услуг адвокатов, участвующих в судебных процессах по прекращению процесса опекунства, средствами его дочери.

Все 13 лет, что Джейми был опекуном дочери-поп-звезды, она была обязана оплачивать все юридические счета своего отца. Нынешний адвокат отца Спирс берет около 1200 долларов в час.

В 27-страничном обращении в суд отец певицы утверждает, что своевременная оплата гонораров адвокатов необходима для обеспечения "быстрого и эффективного" прекращения опекунства.

Поверенный звезды, Мэтью Розенгарт, назвал просьбу Спирса "гадкой".

Он говорит, что Спирс и без того получил много миллионов долларов, которые Бритни зарабатывала тяжелым трудом.

"Его ходатайство не только безосновательно с юридической точки зрения, но и гадкое. Бритни въедливо свидетельствовала о боли, причиненной ей отцом, и это только усугубляет его. Это не то, что делает отец, который любит свою дочь", - убежден Розенгарт

Раньше Бритни Спирс выложила альбом с "голыми" фото после лишения опеки отца.

Вас также могут заинтересовать новости: