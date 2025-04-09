Отец известного украинского актера разбился на мотоцикле

Он до сих пор чувствует связь с близким человеком.

Известный украинский актер Александр Яцентюк, снявшийся в фильме "Памфир" и сериале "Злые духи", рассказал о страшной трагедии в своей семье.

В интервью УНИАН он признался, что до сих пор тяжело переживает гибель отца. По его словам, его близкий человек разбился на мотоцикле, когда ему было всего девять лет.

"Он (отец Александра, - УНИАН) трагически погиб, разбившись на мотоцикле в 31 год. Мне его очень не хватало, и между нами до сих пор есть определенная связь. Я точно знаю, что он оберегает меня, помогает в трудных моментах. Стоит мне подумать о нем, и ситуация улучшается. Это такая очень личная тема для меня", - признался актер.

Видео дня

Он добавил, что верит в то, что ему помогает сила, связанная с его отцом.

Чем известен Александр Яцентюк

Александр снялся во множестве украинских лент. В его фильмографии - "Памфир", "Перевозчица", "Супруги эпохи Дада" и многие другие.

Известно, что он родился во Львове. Сейчас живет в Киеве.

Яцентюк не имеет брони от мобилизации, поэтому, по его словам, если ему придет повестка, то он отправиться на фронт защищать Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: