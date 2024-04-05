Певица пока не комментирует изменения в личной жизни.

Известная певица Шакира, которая болезненно пережила развод с футболистом Жераром Пике, теперь встречается с новым избранником, которого не любят ее друзья. Об этом пишет издание Mail.Online.

Поговаривают, что 47-летняя артистка закрутила роман с 31-летним актером Люсьеном Лависконтом, который играл в сериале "Эмили в Париже". Отмечается, что они познакомились два месяца назад во время съемок ее нового клипа. Позже пару заметили вместе в одном из ресторанов.

И хотя сама певица и актер официально не говорит о своей личной жизни, знакомые Шакиры против такого союза. Они не верят в искренние намерения мужчины, считая, что это лишь поможет ему получить большую популярность.

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"Шакира отчаянно пытается влюбиться, но все обеспокоены тем, что Люсьен медленно продвигался по карьерной лестнице, встречаясь с женщинами, которые были менее известны, чем Шакира. Женщины, с которыми он был, все очень разные. Теперь он встречается с Шакирой, которая просто хочет любви. Но, возможно, он жаждет, чтобы люди знали его имя... Они встречаются, но пока в их будущее не стоит верить", - рассказывают инсайдеры.

К слову, Шакира почти 12 лет была вместе с футболистом Жераром Пике. У них есть двое общих сыновей Милан и Саша. Однако в 2022 году появилась информация о расставании влюбленных из-за многочисленных измен со стороны мужа.

Напомним, ранее Шакира рассказала о жертвах, на которые пошла ради Жерара Пике.

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